Шарипова (Богданова) Сабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипова (Богданова) Сабира

Место рождения

?

Дата рождения

1884

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: ?

Мать: Богданова Сания

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарипов Хазиахмет

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шарипов Ахметзахир Хазиахметович

Отец ребёнка: Шарипов Хазиахмет

Рождение ребёнка
28.01.1915

Дочь: Ибрагимова (Шарипова) Закия Хазиахметовна

Отец ребёнка: Шарипов Хазиахмет

Смерть
1922
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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