Шарипова (Богданова) Сабира
Место рождения?
Дата рождения1884
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: ?
Мать: Богданова Сания
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарипов Хазиахмет
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шарипов Ахметзахир Хазиахметович
Отец ребёнка: Шарипов Хазиахмет
Рождение ребёнка
28.01.1915
Дочь: Ибрагимова (Шарипова) Закия Хазиахметовна
Отец ребёнка: Шарипов Хазиахмет
Смерть
1922
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно