Шарипов Хазиахмет
Место рожденияг.Стерлитамак Башкортостан
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шарипов Ахметзахир Хазиахметович
Мать ребёнка: Шарипова (Богданова) Сабира
Рождение ребёнка
28.01.1915
Дочь: Ибрагимова (Шарипова) Закия Хазиахметовна
Мать ребёнка: Шарипова (Богданова) Сабира
Смерть
Около 1930
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно