Богданова Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова Сания

Богданова Сания

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово

Дата рождения

1866

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Ахматджан

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шарипова (Богданова) Сабира

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Нагуманова (Богданова) Рабига Ахматджановна

Отец ребёнка: Богданов Ахматджан

Рождение ребёнка
1894

Сын: Богданов Абдрахман Ахматджанович

Отец ребёнка: Богданов Ахматджан

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна

Отец ребёнка: Богданов Ахматджан

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Исмагилова (Богданова) Марфуга Ахматджановна

Отец ребёнка: Богданов Ахматджан

Рождение ребёнка
1906

Сын: Богданов Хабибнажар Ахматджанович

Отец ребёнка: Богданов Ахматджан

Смерть
1947
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.