Богданова Сания
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Дата рождения1866
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Ахматджан
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шарипова (Богданова) Сабира
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Нагуманова (Богданова) Рабига Ахматджановна
Отец ребёнка: Богданов Ахматджан
Рождение ребёнка
1894
Сын: Богданов Абдрахман Ахматджанович
Отец ребёнка: Богданов Ахматджан
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна
Отец ребёнка: Богданов Ахматджан
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Исмагилова (Богданова) Марфуга Ахматджановна
Отец ребёнка: Богданов Ахматджан
Рождение ребёнка
1906
Сын: Богданов Хабибнажар Ахматджанович
Отец ребёнка: Богданов Ахматджан
Смерть
1947
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно