Дорофеева (Суханова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Суханова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1934

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934

Отец: Суханов Александр Петрович

Мать: Суханова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
11.09.1955

Сын: Дорофеев Сергей Эрикович

Отец ребёнка: Дорофеев Эрик Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Эрик Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вынушев Владимир Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
бригадир шоколадного цеха фабрики «Красный Октябрь»
Место жительства
Неизвестно
город Москва, Московская область
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