Дорофеева (Суханова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934
Рождение ребёнка
11.09.1955
Отец ребёнка: Дорофеев Эрик Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир шоколадного цеха фабрики «Красный Октябрь»
Место жительства
Неизвестно
город Москва, Московская область