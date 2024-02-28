Суханова (Бережкова) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Спиридонов Федор Васильевич
Мать: Спиридинова Елена
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Перевозкина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Суханов Александр Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1934
Дочь: Дорофеева Анна Александровна
Отец ребёнка: Суханов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Суханов Николай Александрович
Отец ребёнка: Суханов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Суханов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Суханов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Гудова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Суханов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
город Струнино Владимирская область
Смерть
1992