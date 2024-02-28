Суханова (Бережкова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Бережкова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Спиридонов Федор Васильевич

Мать: Спиридинова Елена

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Перевозкина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Суханов Александр Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1934

Дочь: Дорофеева Анна Александровна

Отец ребёнка: Суханов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Суханов Николай Александрович

Отец ребёнка: Суханов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Суханов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Суханов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Гудова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Суханов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Александр Петрович

Место жительства
Неизвестно
город Струнино Владимирская область
Смерть
1992
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