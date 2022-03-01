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Дорофеев Сергей Эрикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1955

Дата смерти

01.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1955

Отец: Дорофеев Эрик Афанасьевич

Мать: Дорофеева (Суханова) Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-электрик 1 кат., геодезист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1980

Дочь: (Дорофеева) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Дорофеева (Глушкова) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
12.10.1995

Дочь: (Дорофеева) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: (Яковенко) Людмила Ивановна

Смерть
01.03.2022
Причина смерти: рак

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