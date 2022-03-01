Дорофеев Сергей Эрикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1955
Дата смерти01.03.2022
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-электрик 1 кат., геодезист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1980
Дочь: (Дорофеева) Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Дорофеева (Глушкова) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
12.10.1995
Дочь: (Дорофеева) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: (Яковенко) Людмила Ивановна
Смерть
01.03.2022
Причина смерти: рак