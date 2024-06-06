Дементий Якимович 1704 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дементий Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Яким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина Дементьевна

Мать ребёнка: Анна Родионовна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Дементьевна

Мать ребёнка: Анна Родионовна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипена Дементьевна

Мать ребёнка: Анна Родионовна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Родионовна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Карп Демидович

Мать ребёнка: Анна Родионовна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1745

Сын: Козьма Дементьевич

Мать ребёнка: Анна Родионовна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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