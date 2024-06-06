Дементий Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Яким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина Дементьевна
Мать ребёнка: Анна Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Дементьевна
Мать ребёнка: Анна Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипена Дементьевна
Мать ребёнка: Анна Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Родионовна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Карп Демидович
Мать ребёнка: Анна Родионовна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Козьма Дементьевич
Мать ребёнка: Анна Родионовна
Смерть
Неизвестно