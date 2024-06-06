Карп Демидович 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карп Демидович

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Дементий Якимович

Мать: Анна Родионовна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонида Ивановна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Осип Карпович

Мать ребёнка: Антонида Ивановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Семен Карпович

Мать ребёнка: Антонида Ивановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Андрей Карпович

Мать ребёнка: Антонида Ивановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1762
Бердинка, Свердловский район, Северный край
3-я ревизия
Смерть
Неизвестно

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