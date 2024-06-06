Карп Демидович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Дементий Якимович
Мать: Анна Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонида Ивановна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Осип Карпович
Мать ребёнка: Антонида Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Семен Карпович
Мать ребёнка: Антонида Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Андрей Карпович
Мать ребёнка: Антонида Ивановна
Упоминание
1762
3-я ревизия
Смерть
Неизвестно