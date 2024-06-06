Анна Родионовна
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Якимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Якимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипена Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Якимович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Карп Демидович
Отец ребёнка: Дементий Якимович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Козьма Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Якимович
Упоминание
1762
III ревизия
Смерть
Неизвестно