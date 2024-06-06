Анна Родионовна 1707 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Родионовна

Место рождения

Костино, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Якимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Якимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипена Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Якимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Якимович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Карп Демидович

Отец ребёнка: Дементий Якимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1745

Сын: Козьма Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Якимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1762
Бердинка, Свердловский район, Северный край
III ревизия
Смерть
Неизвестно

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