Манюхин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюхин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Манюхин Автомон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Манюхин Савостьян

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Манюхин Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Манюхин Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1823
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

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