Манюхин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Манюхин Автомон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Манюхин Савостьян
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1823
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область