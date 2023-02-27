Манюхин Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Манюхин Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Аксинья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1820
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область