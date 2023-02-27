Манюхин Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюхин Дмитрий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Манюхин Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Манюхин Архип Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Аксинья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1820
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
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