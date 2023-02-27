Манюхин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюхин Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Манюхин Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Манюхина) Агрофена Егоровна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Манюхина) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: (Манюхина) Агрофена Егоровна

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Манюхин Василий Иванович

Мать ребёнка: (Манюхина) Агрофена Егоровна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Манюхин Иван Иванович

Мать ребёнка: (Манюхина) Агрофена Егоровна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Манюхин Иван Иванович

Мать ребёнка: (Манюхина) Агрофена Егоровна

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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