Манюхин Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Манюхин Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Манюхина) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: (Манюхина) Агрофена Егоровна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: (Манюхина) Агрофена Егоровна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: (Манюхина) Агрофена Егоровна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: (Манюхина) Агрофена Егоровна
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно