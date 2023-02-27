Манюхин Савостьян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Манюхин Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Манюхина) Федосья
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1796
Сын: Манюхин Филат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Манюхин Максим
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно