Манюхин Савостьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюхин Савостьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Манюхин Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Манюхина) Федосья

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Манюхин Филат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Манюхин Максим

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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