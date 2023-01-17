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Килачёв Аким Михайлович

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Место рождения

Сельцо-Сергиевка, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо-Сергиевка, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
?.01.1942
РККА с 01.1942 года Место призыва: Шелуховский РВК, Рязанская обл., Шелуховский р-н Место службы: 190 азсп 7 гв. А
Военная награда
17.10.1944
За боевые заслуги
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Евгения Акимовна

Мать ребёнка: Килачёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Акимовна

Мать ребёнка: Килачёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килачев Дмитрий Акимович

Мать ребёнка: Килачёва Мария

Военная награда
Неизвестно
За оборону Сталинграда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Екатерина Акимовна

Мать ребёнка: Килачёва Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель Колхоза
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Килачёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килачёв Виктор Акимович

Мать ребёнка: Килачёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килачёв Николай Акимович

Мать ребёнка: Килачёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Надежда Акимовна

Мать ребёнка: Килачёва Мария

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Красноармеец; рядовой
Смерть
1999
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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