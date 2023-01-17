Килачёв Аким Михайлович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1999
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
?.01.1942
РККА с 01.1942 года Место призыва: Шелуховский РВК, Рязанская обл., Шелуховский р-н Место службы: 190 азсп 7 гв. А
Военная награда
17.10.1944
За боевые заслуги
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Евгения Акимовна
Мать ребёнка: Килачёва Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Акимовна
Мать ребёнка: Килачёва Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Килачёва Мария
Военная награда
Неизвестно
За оборону Сталинграда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Екатерина Акимовна
Мать ребёнка: Килачёва Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель Колхоза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Килачёва Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Килачёва Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Килачёва Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Надежда Акимовна
Мать ребёнка: Килачёва Мария
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Красноармеец; рядовой
Смерть
1999
Калининград, город Калининград, Калининградская область