Никитина (Килачёва) Евгения Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Килачёва) Евгения Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Килачёв Аким Михайлович

Мать: Килачёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Николай

Смерть
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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