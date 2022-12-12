Никитина (Килачёва) Евгения Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Килачёв Аким Михайлович
Мать: Килачёва Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Николай
Смерть
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область