Килачёва Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килачёва Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Евгения Акимовна

Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Акимовна

Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килачев Дмитрий Акимович

Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килачёв Виктор Акимович

Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Килачёв Аким Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килачёв Николай Акимович

Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Надежда Акимовна

Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Екатерина Акимовна

Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович

Смерть
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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