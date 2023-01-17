Килачёва Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Евгения Акимовна
Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Акимовна
Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Надежда Акимовна
Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Екатерина Акимовна
Отец ребёнка: Килачёв Аким Михайлович
Смерть
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область