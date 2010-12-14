Максимова (Килачёва) Екатерина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Килачёва) Екатерина Акимовна

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Место рождения

Сельцо-Сергиевка, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.02.1931

Дата смерти

14.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1931

Отец: Килачёв Аким Михайлович

Мать: Килачёва Мария Ивановна

Сельцо-Сергиевка, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1958

Сын: Максимов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий Тихонович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
28.03.1959

Муж: Максимов Василий Тихонович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
28.04.1966

Дочь: Сладкова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Тихонович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
14.12.2010
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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