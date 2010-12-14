Максимова (Килачёва) Екатерина Акимовна
Место рождения
Дата рождения06.02.1931
Дата смерти14.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1931
Отец: Килачёв Аким Михайлович
Мать: Килачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1958
Сын: Максимов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий Тихонович
Бракосочетание
28.03.1959
Рождение ребёнка
28.04.1966
Дочь: Сладкова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Тихонович
Смерть
14.12.2010