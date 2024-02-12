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Валов Максим Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Валов Осип Яковлевич

Мать: Валова Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Валов Иван Максимович

Мать ребёнка: Валова .

Рождение ребёнка
1809

Сын: Валов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Валова .

Рождение ребёнка
1811

Сын: Валов Влас Максимович

Мать ребёнка: Валова Лукерья Федоровна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Валов Никифор Максимович

Мать ребёнка: Валова Лукерья Федоровна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Валов Андриян Максимович

Мать ребёнка: Валова Лукерья Федоровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Валов Прокопий Максимович

Мать ребёнка: Валова Лукерья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валова Мавра Максимовна

Мать ребёнка: Валова Лукерья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валова .

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валова Лукерья Федоровна

Смерть
1845
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