Валов Максим Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Валов Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Валова .
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Валова .
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Валова Лукерья Федоровна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Валова Лукерья Федоровна
Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Валова Лукерья Федоровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Валов Прокопий Максимович
Мать ребёнка: Валова Лукерья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валова Мавра Максимовна
Мать ребёнка: Валова Лукерья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валова .
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валова Лукерья Федоровна
Смерть
1845