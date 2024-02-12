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Валов Влас Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Валов Максим Осипович

Мать: Валова Лукерья Федоровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Валов Павел Власович

Мать ребёнка: Валова Елизавета Федотовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Валов Михайло Власович

Мать ребёнка: Валова Елизавета Федотовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Валов Афанасий Власович

Мать ребёнка: Валова Елизавета Федотовна

Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Валова Федосья Власовна

Мать ребёнка: Валова Елизавета Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валова Елизавета Федотовна

Смерть
Неизвестно
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