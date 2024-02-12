Валов Влас Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Валов Максим Осипович
Мать: Валова Лукерья Федоровна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Валов Павел Власович
Мать ребёнка: Валова Елизавета Федотовна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Валова Елизавета Федотовна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Валова Елизавета Федотовна
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Валова Федосья Власовна
Мать ребёнка: Валова Елизавета Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно