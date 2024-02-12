Валова Лукерья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Лукерья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811

Сын: Валов Влас Максимович

Отец ребёнка: Валов Максим Осипович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Валов Никифор Максимович

Отец ребёнка: Валов Максим Осипович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Валов Андриян Максимович

Отец ребёнка: Валов Максим Осипович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Валов Прокопий Максимович

Отец ребёнка: Валов Максим Осипович

Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валова Мавра Максимовна

Отец ребёнка: Валов Максим Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Максим Осипович

Смерть
Неизвестно
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