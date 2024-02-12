Валова Лукерья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Валов Максим Осипович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Валов Максим Осипович
Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Валов Максим Осипович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Валов Прокопий Максимович
Отец ребёнка: Валов Максим Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валова Мавра Максимовна
Отец ребёнка: Валов Максим Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно