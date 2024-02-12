Валова Елизавета Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Елизавета Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Валов Павел Власович

Отец ребёнка: Валов Влас Максимович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Валов Михайло Власович

Отец ребёнка: Валов Влас Максимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Валов Афанасий Власович

Отец ребёнка: Валов Влас Максимович

Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Валова Федосья Власовна

Отец ребёнка: Валов Влас Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Влас Максимович

Смерть
Неизвестно
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