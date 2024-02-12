Валова Елизавета Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Валов Павел Власович
Отец ребёнка: Валов Влас Максимович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Валов Влас Максимович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Валов Влас Максимович
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Валова Федосья Власовна
Отец ребёнка: Валов Влас Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно