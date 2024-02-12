Валов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Валов Максим Осипович
Мать: Валова .
Рождение ребёнка
1836
Сын: Валов Пётр Иванович
Мать ребёнка: Валова Василиса Ефимовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Валова Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Валова Василиса Ефимовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Валова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Валова Василиса Ефимовна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Валова Василиса Ефимовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Валова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Валова Василиса Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валова Василиса Ефимовна
Смерть
Неизвестно