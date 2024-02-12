Валов Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалов Иван Максимович

Валов Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Валов Максим Осипович

Мать: Валова .

Рождение ребёнка
1836

Сын: Валов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Валова Василиса Ефимовна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Валова Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Валова Василиса Ефимовна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Валова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Валова Василиса Ефимовна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Валов Александр Иванович

Мать ребёнка: Валова Василиса Ефимовна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Валова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Валова Василиса Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валова Василиса Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close