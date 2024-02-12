Валова Василиса Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Валов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Валов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Валова Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Валов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Валова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Валов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Валов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Валова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Валов Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно