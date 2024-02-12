Валова Василиса Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Василиса Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Валов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Валов Иван Максимович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Валова Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Валов Иван Максимович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Валова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Валов Иван Максимович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Валов Александр Иванович

Отец ребёнка: Валов Иван Максимович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Валова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Валов Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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