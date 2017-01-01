Синченко Степан Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Синченко Нестор Иванович
Мать: Синченко Лукерья
Рождение ребёнка
1932
Сын: Синченко Александр Степанович
Мать ребёнка: Синченко Мария Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синченко Мария Гавриловна
Смерть
1967