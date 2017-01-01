Синченко Степан Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синченко Степан Несторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Синченко Нестор Иванович

Мать: Синченко Лукерья

Рождение ребёнка
1932

Сын: Синченко Александр Степанович

Мать ребёнка: Синченко Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синченко Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синченко Мария Гавриловна

Смерть
1967
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