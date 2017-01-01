Синченко (Медведкина) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синченко (Медведкина) Мария Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Синченко Александр Степанович

Отец ребёнка: Синченко Степан Несторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синченко Степан Несторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синченко Степан Несторович

Смерть
1986
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