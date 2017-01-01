Синченко (Медведкина) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Синченко Александр Степанович
Отец ребёнка: Синченко Степан Несторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синченко Степан Несторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986