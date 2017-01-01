Синченко Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синченко Николай Александрович
Мать ребёнка: Синченко Валентина Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Синченко Валентина Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синченко Валентина Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017