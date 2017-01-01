Синченко Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синченко Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Синченко Степан Несторович

Мать: Синченко Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Николай Александрович

Мать ребёнка: Синченко Валентина Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Синченко Валентина Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синченко Валентина Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синченко Валентина Сидоровна

Смерть
2017
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