Синченко (Сусло) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Синченко Степан Несторович
Отец ребёнка: Синченко Нестор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синченко Николай Несторович
Отец ребёнка: Синченко Нестор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синченко Федор Несторович
Отец ребёнка: Синченко Нестор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Анна Несторовна
Отец ребёнка: Синченко Нестор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синченко Григорий Несторович
Отец ребёнка: Синченко Нестор Иванович
Смерть
1966