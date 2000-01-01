Синченко (Сусло) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синченко (Сусло) Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Синченко Степан Несторович

Отец ребёнка: Синченко Нестор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Николай Несторович

Отец ребёнка: Синченко Нестор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Федор Несторович

Отец ребёнка: Синченко Нестор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Анна Несторовна

Отец ребёнка: Синченко Нестор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синченко Нестор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Григорий Несторович

Отец ребёнка: Синченко Нестор Иванович

Смерть
1966
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