Синченко Федор Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синченко Нестор Иванович
Мать: Синченко Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синченко ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синченко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синченко ?
Смерть
Неизвестно