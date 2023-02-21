Синченко Федор Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синченко Федор Несторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синченко Нестор Иванович

Мать: Синченко Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синченко ?

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синченко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синченко ?

Смерть
Неизвестно
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