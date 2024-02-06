Иван Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Карп Иванович

Мать: Ирина Степановна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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