Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Карп Иванович
Мать: Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Смерть
Неизвестно