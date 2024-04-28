Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1770

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Карпович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Карпович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Карпович

Смерть
Неизвестно

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