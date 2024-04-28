Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1770
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Карпович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Карпович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Карпович
Смерть
Неизвестно