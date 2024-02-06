Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Елена Карповна
Отец ребёнка: Карп Иванович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Карпович
Отец ребёнка: Карп Иванович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Авдотья Карповна
Отец ребёнка: Карп Иванович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Улита Карповна
Отец ребёнка: Карп Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Парфен Карпович
Отец ребёнка: Карп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Иванович
Смерть
Неизвестно