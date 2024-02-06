Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Елена Карповна

Отец ребёнка: Карп Иванович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Карпович

Отец ребёнка: Карп Иванович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Авдотья Карповна

Отец ребёнка: Карп Иванович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Улита Карповна

Отец ребёнка: Карп Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Парфен Карпович

Отец ребёнка: Карп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Иванович

Смерть
Неизвестно
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