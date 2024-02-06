Елена Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Карп Иванович

Мать: Ирина Степановна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Петр Антонович

Отец ребёнка: Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Афонасий Антонович

Отец ребёнка: Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Неонила Антоновна

Отец ребёнка: Антон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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