Елена Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Карп Иванович
Мать: Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Петр Антонович
Отец ребёнка: Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Афонасий Антонович
Отец ребёнка: Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Неонила Антоновна
Отец ребёнка: Антон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Васильевич
Смерть
Неизвестно