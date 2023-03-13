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Горшенинъ Борисъ

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Горшенинъ Василий Ивановъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Естифеева (Горшенина) Марина

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Овчинникова (Горшенина) Степанида

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Горшенинъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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