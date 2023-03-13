Горшенинъ Борисъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Горшенинъ Василий Ивановъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Естифеева (Горшенина) Марина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Овчинникова (Горшенина) Степанида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Горшенинъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана