Естифеева (Горшенина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Естифеева (Горшенина) Марина

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Горшенинъ Борисъ

Мать: не указана

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Естифеевъ Егоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Естифеевъ Григорий

Отец ребёнка: Естифеевъ Егоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Естифеевъ Егоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Естифеевъ Егоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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