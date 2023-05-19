Естифеева (Горшенина) Марина
Место рождения
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Горшенинъ Борисъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Естифеевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Естифеевъ Григорий
Отец ребёнка: Естифеевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Естифеевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Естифеевъ Егоръ