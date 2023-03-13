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Горшенинъ Василий Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1656

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Горшенинъ Матвей

Мать ребёнка: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1730

Сын: Горшенинъ Антонъ

Мать ребёнка: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1737

Сын: Горшенинъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1740

Сын: Горшенинъ Борисъ

Мать ребёнка: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1746
Ромодановка, Симбирскаго уезда
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