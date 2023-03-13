Горшенинъ Василий Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1656
Дата смерти1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Горшенинъ Матвей
Мать ребёнка: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1730
Сын: Горшенинъ Антонъ
Мать ребёнка: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1737
Сын: Горшенинъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1740
Сын: Горшенинъ Борисъ
Мать ребёнка: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1746
Ромодановка, Симбирскаго уезда