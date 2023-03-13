Горшенинъ Матвей
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1703
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Горшенинъ Василий Ивановъ
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1738
Сын: Горшенинъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1754
Ромодановка, Симбирскаго уезда