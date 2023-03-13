Горшенинъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенинъ Матвей

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1703

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Отец

1656 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Горшенинъ Василий Ивановъ

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1738

Сын: Горшенинъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1754
Ромодановка, Симбирскаго уезда
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