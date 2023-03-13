Горшенинъ Иванъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Горшенинъ Василий Ивановъ
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1760
Сын: Горшенинъ Борисъ
Мать ребёнка: Горшенина Варвара Никитина
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Горшенина Варвара Никитина
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Горшенина Варвара Никитина
Бракосочетание
Неизвестно