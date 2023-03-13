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Горшенинъ Иванъ

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Горшенинъ Василий Ивановъ

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Сын: Горшенинъ Борисъ

Мать ребёнка: Горшенина Варвара Никитина

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Горшенина Варвара Никитина

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Горшенина Варвара Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Варвара Никитина

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