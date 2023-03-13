Щербакова Маланья Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1693
Сын: Щербаковъ Кузьма
Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1701
Дочь: (Щербакова) Марья
Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1706
Сын: Щербаковъ Макаръ
Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Щербакова) Ирина
Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ