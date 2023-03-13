Щербакова Маланья Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Маланья Панфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Ларионъ

Рождение ребёнка
1693

Сын: Щербаковъ Кузьма

Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ

Рождение ребёнка
1701

Дочь: (Щербакова) Марья

Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Щербаковъ Макаръ

Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Щербакова) Ирина

Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

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