Щербаковъ Ларионъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Сын: Щербаковъ Кузьма
Мать ребёнка: Щербакова Маланья Панфилова
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Щербакова Маланья Панфилова
Рождение ребёнка
1706
Сын: Щербаковъ Макаръ
Мать ребёнка: Щербакова Маланья Панфилова
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Щербакова Маланья Панфилова
Бракосочетание
Неизвестно