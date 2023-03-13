Щербаковъ Ларионъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаковъ Ларионъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1665 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Сын: Щербаковъ Кузьма

Мать ребёнка: Щербакова Маланья Панфилова

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Щербакова Маланья Панфилова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Щербаковъ Макаръ

Мать ребёнка: Щербакова Маланья Панфилова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Щербакова Маланья Панфилова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Маланья Панфилова

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