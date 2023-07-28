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(Щербакова) Марья
(Щербакова) Марья
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Место рождения
Ветошкино
, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
1701
Пол
Женский
Отец
Щербаковъ Ларионъ
Мать
Щербакова Маланья Панфилова
1665 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец:
Щербаковъ Ларионъ
Мать:
Щербакова Маланья Панфилова
Ветошкино
, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
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