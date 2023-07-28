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(Щербакова) Марья

Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1701

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Щербаковъ Ларионъ

Мать: Щербакова Маланья Панфилова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область