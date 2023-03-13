Щербаковъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Щербаковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1714
Сын: Щербаковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Щербакова Оксинья Павлова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Щербаковъ Петръ
Мать ребёнка: Щербакова Оксинья Павлова
Рождение ребёнка
1737
Сын: Щербаковъ Василий
Мать ребёнка: Щербакова Оксинья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно