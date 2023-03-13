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Щербаковъ Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Щербаковъ Ларионъ

Мать: Щербакова Маланья Панфилова

Рождение ребёнка
1714

Сын: Щербаковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Щербакова Оксинья Павлова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Щербаковъ Петръ

Мать ребёнка: Щербакова Оксинья Павлова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Щербаковъ Василий

Мать ребёнка: Щербакова Оксинья Павлова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Оксинья Павлова

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