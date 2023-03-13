Щербакова Оксинья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1714
Сын: Щербаковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Щербаковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1734
Сын: Щербаковъ Петръ
Отец ребёнка: Щербаковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1737
Сын: Щербаковъ Василий
Отец ребёнка: Щербаковъ Кузьма