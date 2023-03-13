Щербакова Оксинья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Оксинья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Кузьма

Рождение ребёнка
1714

Сын: Щербаковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Щербаковъ Кузьма

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Щербаковъ Петръ

Отец ребёнка: Щербаковъ Кузьма

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Щербаковъ Василий

Отец ребёнка: Щербаковъ Кузьма

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

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