Криводубин Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти10.09.1867 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Криводубин Василий Денисович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Криводубин (вдовенко) Иван Яковлевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
04.10.1864 ст.
Юстиния Ефимовна (Черненко) Андрияшенко
Восприемник
28.04.1866 ст.
Мавра Ивановна Полякова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1867 ст.
Причина смерти: от горячки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FJ-1?i=474&cc=3511744