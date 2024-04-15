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Криводубин Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

10.09.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Криводубин Василий Денисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Криводубин (вдовенко) Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
04.10.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Юстиния Ефимовна (Черненко) Андрияшенко
Восприемник
28.04.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Мавра Ивановна Полякова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криводубина Аксинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
10.09.1867 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от горячки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FJ-1?i=474&cc=3511744
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