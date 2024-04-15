Криводубин (Вдовенко) Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриводубин (Вдовенко) Иван Яковлевич

Криводубин (Вдовенко) Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Криводубин Яков Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.

Сын: Криводубин (вдовенко) Филипп Иванович

Мать ребёнка: Вдовенко София Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JM-V?i=271&cc=3511744
Рождение ребёнка
23.03.1873 ст.

Дочь: Вдовенко Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Вдовенко София Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FD-P?i=537&cc=3511744
Рождение ребёнка
27.09.1874 ст.

Сын: Криводубин (вдовенко) Григорий Иванович

Мать ребёнка: Вдовенко София Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XM-9?i=697&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовенко София Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close