Криводубин (Вдовенко) Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Криводубин Яков Васильевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.
Сын: Криводубин (вдовенко) Филипп Иванович
Мать ребёнка: Вдовенко София Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JM-V?i=271&cc=3511744
Рождение ребёнка
23.03.1873 ст.
Дочь: Вдовенко Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Вдовенко София Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FD-P?i=537&cc=3511744
Рождение ребёнка
27.09.1874 ст.
Сын: Криводубин (вдовенко) Григорий Иванович
Мать ребёнка: Вдовенко София Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XM-9?i=697&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно