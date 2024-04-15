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Криводубина Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

10.03.1868 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криводубин Яков Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
10.03.1868 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от водяной болезни | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GKR?i=159&cc=3511744
Похороны
12.03.1868 ст.
на приходском кладбище (Хотень)
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