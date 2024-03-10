Зборовская (Болоткевич) Алефона Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.10.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болоткевич Флор ?
Рождение ребёнка
05.07.1924
Сын: Зборовский Альберт Владиславович
Отец ребёнка: Зборовский Владислав Адольфович
Рождение ребёнка
12.08.1926
Дочь: Смычок Эмилия Владимировна
Отец ребёнка: Зборовский Владислав Адольфович
Рождение ребёнка
28.09.1931
Дочь: Вакулюк Идалия Владимировна
Отец ребёнка: Зборовский Владислав Адольфович
Смерть
16.10.1980