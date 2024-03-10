Зборовская (Болоткевич) Алефона Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗборовская (Болоткевич) Алефона Флоровна

Зборовская (Болоткевич) Алефона Флоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болоткевич Флор ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1924

Сын: Зборовский Альберт Владиславович

Отец ребёнка: Зборовский Владислав Адольфович

Рождение ребёнка
12.08.1926

Дочь: Смычок Эмилия Владимировна

Отец ребёнка: Зборовский Владислав Адольфович

Рождение ребёнка
28.09.1931

Дочь: Вакулюк Идалия Владимировна

Отец ребёнка: Зборовский Владислав Адольфович

Смерть
16.10.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close