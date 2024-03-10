Зборовский Владислав Адольфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗборовский Владислав Адольфович

Зборовский Владислав Адольфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зборовский Адольф ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1924

Сын: Зборовский Альберт Владиславович

Мать ребёнка: Зборовская Алефона Флоровна

Рождение ребёнка
12.08.1926

Дочь: Смычок Эмилия Владимировна

Мать ребёнка: Зборовская Алефона Флоровна

Рождение ребёнка
28.09.1931

Дочь: Вакулюк Идалия Владимировна

Мать ребёнка: Зборовская Алефона Флоровна

Смерть
23.11.1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close