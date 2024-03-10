Зборовский Владислав Адольфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.11.1952
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зборовский Адольф ?
Рождение ребёнка
05.07.1924
Сын: Зборовский Альберт Владиславович
Мать ребёнка: Зборовская Алефона Флоровна
Рождение ребёнка
12.08.1926
Дочь: Смычок Эмилия Владимировна
Мать ребёнка: Зборовская Алефона Флоровна
Рождение ребёнка
28.09.1931
Дочь: Вакулюк Идалия Владимировна
Мать ребёнка: Зборовская Алефона Флоровна
Смерть
23.11.1952