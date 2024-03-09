Вакулюк (Зборовская) Идалия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакулюк (Зборовская) Идалия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1931

Дата смерти

17.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931

Отец: Зборовский Владислав Адольфович

Мать: Зборовская Алефона Флоровна

Рождение ребёнка
22.09.1952

Сын: Вакулюк Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Вакулюк Пётр Фадеевич

Рождение ребёнка
25.01.1954

Сын: Вакулюк Владимир Петрович

Отец ребёнка: Вакулюк Пётр Фадеевич

Рождение ребёнка
05.12.1958

Дочь: Гнутова Галина Петровна

Отец ребёнка: Вакулюк Пётр Фадеевич

Смерть
17.03.1994
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