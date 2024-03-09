Вакулюк (Зборовская) Идалия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1931
Дата смерти17.03.1994
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931
Рождение ребёнка
22.09.1952
Сын: Вакулюк Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Вакулюк Пётр Фадеевич
Рождение ребёнка
25.01.1954
Сын: Вакулюк Владимир Петрович
Отец ребёнка: Вакулюк Пётр Фадеевич
Рождение ребёнка
05.12.1958
Дочь: Гнутова Галина Петровна
Отец ребёнка: Вакулюк Пётр Фадеевич
Смерть
17.03.1994