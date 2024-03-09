Вакулюк Пётр Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакулюк Пётр Фадеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1927

Дата смерти

19.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1927

Отец: Вакулюк Фадей Гурьевич

Мать: Вакулюк Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
22.09.1952

Сын: Вакулюк Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Вакулюк Идалия Владимировна

Рождение ребёнка
25.01.1954

Сын: Вакулюк Владимир Петрович

Мать ребёнка: Вакулюк Идалия Владимировна

Рождение ребёнка
05.12.1958

Дочь: Гнутова Галина Петровна

Мать ребёнка: Вакулюк Идалия Владимировна

Смерть
19.09.1979
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