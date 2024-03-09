Вакулюк Пётр Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1927
Дата смерти19.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1927
Отец: Вакулюк Фадей Гурьевич
Рождение ребёнка
22.09.1952
Сын: Вакулюк Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Вакулюк Идалия Владимировна
Рождение ребёнка
25.01.1954
Сын: Вакулюк Владимир Петрович
Мать ребёнка: Вакулюк Идалия Владимировна
Рождение ребёнка
05.12.1958
Дочь: Гнутова Галина Петровна
Мать ребёнка: Вакулюк Идалия Владимировна
Смерть
19.09.1979