Жгун Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун Татьяна Тимофеевна

Жгун Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Жгун Иосиф Тихонович

Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Зарембо Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.

Сын: Жгун Лука Тихонович

Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Жгун Никон Тихонович

Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1878 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Тихоновна

Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1881 ст.

Сын: Жгун Тит Тихонович

Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгун Карп Тихонович

Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Тихон Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close