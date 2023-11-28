Жгун Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Жгун Иосиф Тихонович
Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Зарембо Екатерина Тихоновна
Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович
Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.
Сын: Жгун Лука Тихонович
Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Жгун Никон Тихонович
Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович
Рождение ребёнка
11.01.1878 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Тихоновна
Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович
Рождение ребёнка
02.04.1881 ст.
Сын: Жгун Тит Тихонович
Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгун Карп Тихонович
Отец ребёнка: Жгун Тихон Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно